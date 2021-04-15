Son dakika haberi... Malatya turizmine milyonluk yatırım - Son Dakika

Son dakika haberi... Malatya turizmine milyonluk yatırım

15.04.2021 13:06
Son dakika haberi... Malatya turizmine milyonluk yatırım, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Turizm Haftası'nı kutladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Turizm Haftası'nı kutladı. Son 18 yılda Malatya'ya 104 milyon liralık kültür, sanat ve turizm yatırımı yapıldığını söyleyen Kahtalı, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde kadim şehrimiz, turizmde bölgenin lideri olacaktır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletvekili Kahtalı, mesajında, "Turizm, ülkelerin kalkınması için itici bir güçtür. AK Parti iktidarı olarak her zaman bu bilinçle hareket ettik ve her alanda olduğu gibi turizm de önemli çalışmalara imza attık. Tarihi, gastronomisi, folkloru, denizi, güneşi ve havası ile Türkiye, turizm noktasında büyük bir potansiyele sahiptir. Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 18 adet varlığımız, ülkemiz potansiyelinin göstergelerinden sadece bir tanesidir. Hitit, Sami ve Babiller gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kadim şehrimiz de, turizm noktasında zengin bir potansiyele ve destinasyonlara sahiptir. Dünyanın ilk sarayı olma özelliği taşıyan Aslantepe, Arapgir Kalesi, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Karakaş Konağı, Eski Malatya Şehir Surları, Beş Konaklar şehrimizin tarihi zenginlikleri olarak ön plana çıkarken; Gelincik Tepesi, Sultansuyu Harası, Levent Vadisi, Karakaya Barajı, Günpınar Şelalesi ve Tohma Çayı Kanyonu doğa turizmi açısından önem taşımaktadır. Nemrut Dağı Milli Parkı, şehir merkezinde Yeni Cami, Yusuf Ziya Paşa Camii, Söğütlü Cami, Battalgazi ilçesinde Ulu Camii, Darende ilçesinde Somuncu Baba Türbesi ise inanç turizmi kapsamında ilgi çekmektedir. Malatya'mız sağlık turizmi noktasında da önemli bir potansiyele sahiptir. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık turizmi yönünden öne çıkan, çevre illerden ve yurt dışından hastaların başvurduğu önemli bir merkezdir. Ayrıca folklorumuz, halk oyunlarımız, el sanatlarımız ve zengin mutfağımız Malatya'mızın çekiciliğini artırmaktadır. AK Parti olarak, Malatya'mızın turizm potansiyelini artırmak ve sahip olduğumuz mirası en iyi şekilde değerlendirmek için büyük çaba sarf ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

2022'nin 'Aslantepe Yılı ilan edilmesini istiyor

Malatya'ya son 18 yılda 104 milyon liralık kültür, sanat ve turizme yatırımı yaptıklarına dikkat çeken Kahtalı, " Yine 2022 yılının 'Aslantepe Yılı' olarak ilan edilmesi için de çalışmalarımız sürüyor. Yaptığımız çalışmalar ve yatırımlar neticesinde kadim şehrimiz, turizmde bölgenin lideri olacaktır. İnşallah hem şehrimizin hem de ülkemizin turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kadim bir tarihe tanıklık etmek, dünyanın ilk sarayı olma özelliği taşıyan Aslantepe'yi yakından incelemek, Nemrut'ta güneşin doğuşunu izlemek, Tohma'da adrenaline doymak, Somuncu Baba'nın manevi atmosferi hissetmek ve eşsiz Malatya mutfağının lezzetlerini tatmak isteyen tüm vatandaşlarımızı şehrimize bekliyoruz. Bu vesileyle; turizm ve kültür değerlerini tanıtmak ve geliştirmek amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın ülkemiz ve Malatya'mız için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA

Son dakika haberi... Malatya turizmine milyonluk yatırım

Turizm Haftası, AK Parti, Malatya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Malatya turizmine milyonluk yatırım - Son Dakika


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