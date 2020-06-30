Son dakika haberi! Malatyalılar'dan TFF'ye tepki! - Son Dakika

Son dakika haberi! Malatyalılar'dan TFF'ye tepki!

Son dakika haberi... - Malatyalılar'dan TFF'ye tepki! Malatyalılar TFF önünde açıklama yaptı Malatyalı futbolseverler, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 29.

- Malatyalılar'dan TFF'ye tepki!

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Malatyalılar TFF önünde açıklama yaptı

MALATYA - Malatyalı futbolseverler, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe müsabakasında hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlara tepki göstermek için Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü binası önünde açıklama yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren Malatya merkezinde toplanan kalabalık bir grup sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına da dikkat ederek, otobüslerle TFF binasına gitti. Burada bir süre alkışlı protesto yapan grup daha sonra TFF ve hakemlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor tribününün renkli ismi Maço Dayı lakaplı Orhan Mutlu ve eşi Fatma Mutlu da mikrofonlara konuşarak, takımlarının hakkının yenmesine göz yummayacaklarını söylediler.

Malatyaspor'un taraftar grubu Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ise yaptığı açıklamada geçen haftaki müsabakada maçın hakeminin Yeni Malatyaspor'un 3 puanını alarak altın tepside rakibe sunduğunu söyledi.

Kaya, "Geçen haftaki Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan bizim bir önceki hafta oynadığımız Göztepe maçının VAR hakemi ve o müsabakada olmayan bir pozisyonda penaltı kararı verdiriyor. Geçen haftaki Fenerbahçe maçı zaten herkesin malumu. Tabi Malatya bir Anadolu takımı olduğu için hakkımız kolaylıkla gasp edilebilir algısı var. Fakat bu saatten sonra susmayacağız. Malatya bu sene birçok afeti aynı anda yaşadı. Depremden sonra korona virüs ve ardından da şehrin tek gelir kaynağı kayısımız soğuktan yandı. Elimizde sadece Malatyaspor kaldı. Onu da bizden almasınlar. Bu şehrin insanlarına bunu çok görmesinler. Bugün bir Malatya buraya akacaktı ama pandemi sürecinden dolayı binlercesine izin veremedik. Lütfen masa başında bazı şeyler dönüyorsa buna artık son versinler. Malatya öyle hafife alınacak bir şehir değildir. Malatya sahipsiz değildir. Kimse sahip çıkmıyorsa biz buradayız" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Malatyalılar'dan TFF'ye tepki! - Son Dakika Spor
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