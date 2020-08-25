Son dakika haberi: Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı

Son dakika gündem haberi: MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, 26 Ağustos 1071'deki şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanının tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı.

Son dakika haberi: Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı, System.String[]

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, 26 Ağustos 1071'deki şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanının tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması' kapsamında ikinci etap çalışmaları başladı. 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, savaş alanı tespiti üzerine ikinci etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Savaş alanı tespiti için çalışmalarına ilçeye bağlı, Oğuzhan, Yaramış, Kurtulmuşoğlu, Elmakaya, Bostankaya, Karakaya, Doğantaş köyleri ile Afşin Mahallesi'nde devam eden akademisyenler, şehir surları ve Malazgirt Kalesi başta olmak üzere ilçedeki tarihi mekanlarda incelemelerde bulunuyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren akademisyenler, orduların karargahlarının kurulduğu ve muharebenin kazanıldığı yer ile savaşın taktikleri ve lojistik boyutunu bütün yönleriyle araştırıyor. Çalışmalarda yer radarları ve elektromanyetik taramalarla savaşa ait izler tespit edilerek, büyük zaferin kazanıldığı alanın bilimsel veriler ışığında bütün detaylarıyla ortaya konulması hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren proje yürütücüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi ve Orta Çağ Tarihi uzmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, "Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün bir projesi. Malazgirt Savaş Alanı'nın Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması. Malum, içinde bulunduğumuz yer ve tarihler Türkiye'nin Anadolu olma sürecinin başladığı, Malazgirt Savaşı'nın cereyan ettiği alan ve şu an içinde bulunduğumuz arkamızda anıt ve bayrakların bulunduğu alanda Bizans ordusunun yani Romanos'un ordugahını kurduğunu düşündüğümüz bölge" diye konuştu.PROJEDE 10 ÜNİVERSİTEDEN 30 AKADEMİSYEN ÇALIŞIYORProje yürütücüsü Çevik, projeyi 10 üniversiteden 30 akademisyenin katılımıyla 'multidisipliner' yani farklı alan uzmanlarından akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:  "Tarihçiler, sanat tarihçileri, arkeologlar, jeologlar, jeofizikçiler, coğrafyacılar, haritacılar, nümizmat ve epigrafların yer aldığı pek çok disiplin bir arada Malazgirt Savaşı'nın noktasal olarak nerede gerçekleştiğini, savaştan geriye hangi izler kaldığını, hem Selçuklu hem Bizans ordugahlarının nerede kurulduğunu, savaşın aşamalarını, taktikler vb. savaşa dair her şeyi ortaya koyacak ilk projedir. Bu kapsamda ülkemizde yapılmakta olan ilk savaş arkeolojisi projesidir. Malazgirt Zaferi, bu topraklardaki varoluşumuzu, bu toprakların Türkiye haline dönüşümünün başlangıcını belirler. Ama bugüne kadar maalesef bu önemli hadise çeşitli gerekçelerle bir yüzey araştırması ile ortaya konulamamıştı. Bilgiler daha kitabi olarak kalmıştı. Sahada, yerinde savaşın bütün yönleri ele alınmamıştı. Bu yönüyle ilk kez bu kadar geniş boyutlu bir savaş arkeolojisi ve metodolojisinin uygulanacağı bir proje yapılmaktadır. Projenin orijinal kısmı dijital arkeoloji dediğimiz, yani bu alanı LIDAR taramalar ile üç boyutlu haritalarla ortaya koyacak bir çalışmayı da içermesidir. Orduların bu gerçek zamanlı-gerçek mekanlı coğrafyada nasıl hareket ettikleri, bu ovaya nasıl yayıldıkları, kullandıkları taktikler, yapılan baskınlar bütün bu teknolojik imkanlar kullanılarak tespit edilecektir. Zira meydan muharebesi her ne kadar 26 Ağustos 1071'de gerçekleşiyor ise de 22 Ağustos Pazartesi'den itibaren 26 Ağustos'a doğru giden bir süreç yaşanmıştır" dedi.'MALAZGİRT'İN DE TARİHSEL KİMLİĞİNİ ORTAYA KOYMAK'

Projeyle, bütün bu süreci, tarihsel bilgileri coğrafyaya uyarlayarak ve coğrafyada bu tarihin izlerini arayarak ortaya koymayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Adnan Çevik, "Sadece savaş alanı değil, aynı zamanda bir Malazgirt Savaşı'ndan bahsediyoruz. Savaşın adının Malazgirt Savaşı olması dolayısıyla önce Malazgirt'in tarihsel kimliğini de ortaya koymak gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple, Malazgirt'in tarihsel kimliğinin bu projeyle ortaya konulabilmesi için mevcut şehir surları ve iç kaleye ilişkin de çalışmalar yürütüyoruz. Bütün şehrin illüstrasyonunu yaparak kaleler, burçlar, şehrin konumu, Roma ordusunun konumlanışını ve Alparslan'ın nerede karargah kurduğunu da anlamaya çalışıyoruz. İlk etabını geçen ay 15 kişilik bir ekiple gerçekleştirdik ve bu 15 kişilik ekiple ilk saha çalışmasını yaptık. Şehrin surlarını ortaya koyduk, şimdi ise ikinci etap çalışmalar için buradayız. Özellikle Roma ordugahının büyük oranda buraya konuşlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili yüzey taramasını yürütüyoruz. Projenin bu aşamasını Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümünde tamamlamayı hedefliyoruz. 2021 yılı Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı olması hasebiyle projenin ilk çıktılarını da gelecek sene paylaşmaya dönük yoğun ve hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Projede Türkiye'nin bu alandaki en iyi akademisyenlerinin bir araya geldiğini düşünüyorum. Elbette ihtiyaçlar doğrultusunda aramıza farklı alanlardan yeni uzmanlar da eklenebilir. Bu bağlamda projenin başarılı bir şekilde neticelenmesi için gayret ediyoruz" diye konuştu.


Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 11:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak Altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu         
14:52
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu         
14:27
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi         
14:10
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı         
13:03
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı         
12:21
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu         
11:55
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor         
11:39
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder         
11:13
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü         
11:08
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor         
10:55
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı         
09:23
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor         
08:52
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı         
08:23
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş         
08:22
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek         
07:03
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü         
20:43
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti         
20:35
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 18:21:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei