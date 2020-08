Son dakika haberi: Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, 26 Ağustos 1071'deki şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanının tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması' kapsamında ikinci etap çalışmaları başladı. 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, savaş alanı tespiti üzerine ikinci etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Savaş alanı tespiti için çalışmalarına ilçeye bağlı, Oğuzhan, Yaramış, Kurtulmuşoğlu, Elmakaya, Bostankaya, Karakaya, Doğantaş köyleri ile Afşin Mahallesi'nde devam eden akademisyenler, şehir surları ve Malazgirt Kalesi başta olmak üzere ilçedeki tarihi mekanlarda incelemelerde bulunuyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren akademisyenler, orduların karargahlarının kurulduğu ve muharebenin kazanıldığı yer ile savaşın taktikleri ve lojistik boyutunu bütün yönleriyle araştırıyor. Çalışmalarda yer radarları ve elektromanyetik taramalarla savaşa ait izler tespit edilerek, büyük zaferin kazanıldığı alanın bilimsel veriler ışığında bütün detaylarıyla ortaya konulması hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren proje yürütücüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi ve Orta Çağ Tarihi uzmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, "Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün bir projesi. Malazgirt Savaş Alanı'nın Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması. Malum, içinde bulunduğumuz yer ve tarihler Türkiye'nin Anadolu olma sürecinin başladığı, Malazgirt Savaşı'nın cereyan ettiği alan ve şu an içinde bulunduğumuz arkamızda anıt ve bayrakların bulunduğu alanda Bizans ordusunun yani Romanos'un ordugahını kurduğunu düşündüğümüz bölge" diye konuştu.PROJEDE 10 ÜNİVERSİTEDEN 30 AKADEMİSYEN ÇALIŞIYORProje yürütücüsü Çevik, projeyi 10 üniversiteden 30 akademisyenin katılımıyla 'multidisipliner' yani farklı alan uzmanlarından akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Tarihçiler, sanat tarihçileri, arkeologlar, jeologlar, jeofizikçiler, coğrafyacılar, haritacılar, nümizmat ve epigrafların yer aldığı pek çok disiplin bir arada Malazgirt Savaşı'nın noktasal olarak nerede gerçekleştiğini, savaştan geriye hangi izler kaldığını, hem Selçuklu hem Bizans ordugahlarının nerede kurulduğunu, savaşın aşamalarını, taktikler vb. savaşa dair her şeyi ortaya koyacak ilk projedir. Bu kapsamda ülkemizde yapılmakta olan ilk savaş arkeolojisi projesidir. Malazgirt Zaferi, bu topraklardaki varoluşumuzu, bu toprakların Türkiye haline dönüşümünün başlangıcını belirler. Ama bugüne kadar maalesef bu önemli hadise çeşitli gerekçelerle bir yüzey araştırması ile ortaya konulamamıştı. Bilgiler daha kitabi olarak kalmıştı. Sahada, yerinde savaşın bütün yönleri ele alınmamıştı. Bu yönüyle ilk kez bu kadar geniş boyutlu bir savaş arkeolojisi ve metodolojisinin uygulanacağı bir proje yapılmaktadır. Projenin orijinal kısmı dijital arkeoloji dediğimiz, yani bu alanı LIDAR taramalar ile üç boyutlu haritalarla ortaya koyacak bir çalışmayı da içermesidir. Orduların bu gerçek zamanlı-gerçek mekanlı coğrafyada nasıl hareket ettikleri, bu ovaya nasıl yayıldıkları, kullandıkları taktikler, yapılan baskınlar bütün bu teknolojik imkanlar kullanılarak tespit edilecektir. Zira meydan muharebesi her ne kadar 26 Ağustos 1071'de gerçekleşiyor ise de 22 Ağustos Pazartesi'den itibaren 26 Ağustos'a doğru giden bir süreç yaşanmıştır" dedi.'MALAZGİRT'İN DE TARİHSEL KİMLİĞİNİ ORTAYA KOYMAK'

Projeyle, bütün bu süreci, tarihsel bilgileri coğrafyaya uyarlayarak ve coğrafyada bu tarihin izlerini arayarak ortaya koymayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Adnan Çevik, "Sadece savaş alanı değil, aynı zamanda bir Malazgirt Savaşı'ndan bahsediyoruz. Savaşın adının Malazgirt Savaşı olması dolayısıyla önce Malazgirt'in tarihsel kimliğini de ortaya koymak gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple, Malazgirt'in tarihsel kimliğinin bu projeyle ortaya konulabilmesi için mevcut şehir surları ve iç kaleye ilişkin de çalışmalar yürütüyoruz. Bütün şehrin illüstrasyonunu yaparak kaleler, burçlar, şehrin konumu, Roma ordusunun konumlanışını ve Alparslan'ın nerede karargah kurduğunu da anlamaya çalışıyoruz. İlk etabını geçen ay 15 kişilik bir ekiple gerçekleştirdik ve bu 15 kişilik ekiple ilk saha çalışmasını yaptık. Şehrin surlarını ortaya koyduk, şimdi ise ikinci etap çalışmalar için buradayız. Özellikle Roma ordugahının büyük oranda buraya konuşlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili yüzey taramasını yürütüyoruz. Projenin bu aşamasını Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümünde tamamlamayı hedefliyoruz. 2021 yılı Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı olması hasebiyle projenin ilk çıktılarını da gelecek sene paylaşmaya dönük yoğun ve hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Projede Türkiye'nin bu alandaki en iyi akademisyenlerinin bir araya geldiğini düşünüyorum. Elbette ihtiyaçlar doğrultusunda aramıza farklı alanlardan yeni uzmanlar da eklenebilir. Bu bağlamda projenin başarılı bir şekilde neticelenmesi için gayret ediyoruz" diye konuştu.