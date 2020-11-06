Son dakika haberi: Malazgirt'te depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Son dakika haberi: Malazgirt'te depremzedeler için yardım kampanyası
06.11.2020 13:15
Son dakika gündem haberi: Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Malazgirt Belediyesinin elbirliğiyle depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında kuru gıda, çocuk bezi, battaniye ve giysi toplandı.
Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Malazgirt Belediyesinin elbirliğiyle depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında kuru gıda, çocuk bezi, battaniye ve giysi toplandı.
Belediyenin sabah saatlerinde yaptığı yardım çağrısına kayıtsız kalmayan ilçe sakinleri, depremzedelere yardımcı olabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İmkanları ölçüsünde satın aldıkları ya da evlerinden getirdikleri yardımları vakıf ve belediye yetkililerine teslim eden vatandaşlar, İzmir halkının yanında olduklarını belirttiler.
Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Malazgirt Belediyesi çalışanlarının esnafını tek tek dolaşılarak topladıkları yardımların deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edileceği belirtildi. - MUŞ
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