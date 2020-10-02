Son dakika haberi! Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ile koronavirüs denetimlerine katıldı.

Yalçın, çarşı merkezinde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İlçede koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerin artırıldığını belirten Yalçın, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Denetimleri Kaymakamlık, belediye, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü olarak kararlılıkla yürüttüklerini belirten Yalçın, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına çok dikkat etmeliyiz. İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürütmek için rutin denetimlerimizi yapıyoruz. İlçemizde özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.