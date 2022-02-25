Son dakika haberi... Malezya Başbakanı Yaakob, Kovid-19 sonrası Tayland'a ilk ziyaretini yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Malezya Başbakanı Yaakob, Kovid-19 sonrası Tayland'a ilk ziyaretini yaptı

25.02.2022 23:30
Son dakika haberi... Malezya Başbakanı Yaakob, Kovid-19 sonrası Tayland'a ilk ziyaretini yaptı

Son dakika gelişmesine göre Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob, Kovid-19 salgını sonrası Tayland'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob, Kovid-19 salgını sonrası Tayland'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Yaakob ziyareti sırasında Taylandlı mevkidaşı Prayuth Chan-ocha ile bir araya geldi.

İki lider, Tayland'ın güney eyaletlerinde ve Malezya'nın kuzey eyaletlerindeki vatandaşların geçim kaynaklarının iyileştirilmesine konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Öte yandan, Myanmar'da devam eden kriz dahil olmak üzere iki meseleler görüşüldü.

Görüşmede, Myanmar'daki krizi hafifletmek için Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği arasındaki dayanışmanın altı çizildi.

Ordunun 1 Şubat'ta yönetimine el koymasının ardından, Myanmar'ın doğu eyaletlerinde ordu karşıtları ve etnik askeri gruplar arasındaki çatışmalar arttı.

Çatışmalar nedeniyle Kayah eyaletinde yerinden edilenlerinin sayısının 30 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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Myanmar, Malezya, Tayland, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Malezya Başbakanı Yaakob, Kovid-19 sonrası Tayland'a ilk ziyaretini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Malezya Başbakanı Yaakob, Kovid-19 sonrası Tayland'a ilk ziyaretini yaptı - Son Dakika
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