Son dakika haberi... Malezya, Çin'in üreteceği Kovid-19 aşısının "öncelikli alıcısı" olacak - Son Dakika

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Çin'in üreteceği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının öncelikli alıcılar listesinde Malezya'nın bulunacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Hişamuddin, Çin'in Kovid-19 aşısını yollayacağı ilk ülkeler listesine Malezya'yı dahil ettiğini belirterek, "Söz konusu kararın yanı sıra Çinli girişimcilerin aşının üretilmesi ve dağıtımı konusunda Malezyalı ortaklarıyla geniş kapsamlı iş birliğini teşvik etmesini olumlu karşıladık." dedi.

Bakan Hişamuddin, mevkidaşı Vang'ın Malezya ziyaretinin, Kovid-19 ile mücadelede iki ülkenin iş birliğini yeni bir boyuta taşıdığını ifade ederek "Bu ziyaretle birlikte aşının geliştirilme sürecinde Malezya'nın geride bırakılmadığı açıktır." şeklinde konuştu.

Malezya'nın Kovid-19 sonrası dönemde Çin ile yapacağı ortak girişimler ve iş birliği için çalışma planı hazırlandığını söyleyen Hişamuddin Hüseyin, bir süre sonra yapacağı Pekin ziyaretinde bu planı resmiyete kavuşturacaklarını ifade etti.

Hişamuddin, ziyaret kapsamında iki ülkenin palm yağı ticareti konusunda olumlu gelişmeler kaydettiğini vurgulayarak, "Çin, 2023'e kadar bizden 1,7 milyon ton palm yağı alma taahhüdünde bulunmuştur. Bu kararı da takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.