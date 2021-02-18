Son dakika haberi! Malezya'da eski Başbakan Necip'in eşi, rüşvet iddialarına karşı savunma yapacak - Son Dakika

KUALA Malezya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosman Mansor'un, hakkındaki rüşvet iddialarına karşı savunma yapması yönünde karar verildi.

Davanın Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesindeki duruşmasında hakim Muhammed Zaini Mazlan, Rosmah hakkındaki "187,5 milyon Malezya ringgiti rüşvet talep etmek" suçlamalarına ilişkin, "Sanığın hakkındaki iddialar karşısında savunma yapmasına karar verilmiştir." dedi.

Savcılığın sanık hakkındaki iddialara ilişkin güvenilir deliller sunduğunu belirten Yüksek Mahkeme, Rosmah hakkında "ilk bakışta haklı görülen davadaki" suçlamalara karşı savunma talebinde bulundu.

Mahkeme kararının ardından Rosmah, avukatına danışarak, suçlamalar karşısında yeminli ifade vermek istediğini açıkladı.

Davanın bir sonraki duruşmasının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

Eski Başbakan Necip'in eşi Rosmah, Kasım 2018'de rüşvet suçundan yargılandığı mahkemede, Sarawak eyaletinde güneş enerjisi panelleri kurulmasına yönelik projenin, Jepak Holdings'e verilmesini sağlamak için şirket yöneticisinden 187,5 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 323 milyon TL) talep etmek ve bu paranın 1,5 milyonunu almakla suçlanmıştı.

Rosmah hakkındaki yolsuzluk iddialarını da inceleyen mahkeme, Rosmah'a hediye edildiği anlaşılan 23 milyon dolar değerindeki pembe elmasın, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) paralarıyla satın alındığını Nisan 2019'da kanıtlamıştı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.