Son dakika haberi... Malezya'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı yeniden yürürlüğe girdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Malezya'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı yeniden yürürlüğe girdi

13.01.2021 13:13
Son dakika haberi... Malezya'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı yeniden yürürlüğe girdi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dönem dönem başvurulan sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmaya başladı.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dönem dönem başvurulan sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmaya başladı.

Başkent Kuala Lumpur başta olmak üzere 3 federal bölge ve 5 eyalette 26 Ocak'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağının ilk gününde Kuala Lumpur sokaklarını sessizlik bürüdü.

Temel ihtiyaç kapsamına giren sektörler hariç çok sayıda iş yeri kepenk kapatırken, restoran ve kafeler, kural gereği sadece siparişle servise açık tutuldu.

Şehrin merkezi yollarına barikat kuran güvenlik güçleri, temel ihtiyaçlar haricinde dışarı çıkan sürücülere evlerine dönme uyarısında bulundu.

Başkent genelinde toplu taşıma araçlarının sefer sayıları da azaltılırken trafiğin büyük oranda hafiflediği gözlemlendi.

Malezya'da sokağa çıkma yasağı ilk defa 18 Mart 2020'de ilan edilmiş ve 3 Mayıs 2020'de kısmi sokağa çıkma yasağına geçilmişti.

Kovid-19 salgınının Ekim 2020'de ikinci dalga etkisini göstermesiyle birlikte 12 Ekim'de başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya ile Sabah ve Selangor eyaletlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı yeniden uygulamaya konulmuştu.

Bu kapsamda toplu etkinliklerin yapıldığı mekanlar kapatılmış, eyaletler arası seyahatlere kısıtlamalar getirilmişti.

Aralık 2020'den bu yana ülkedeki günlük Kovid-19 vaka sayılarının 4 haneli rakamlarda açıklanması üzerine Başbakan Muhyiddin Yasin, sokağa çıkma yasağının 13 Ocak'tan itibaren yeniden uygulamaya konulacağını duyurmuştu.

Ülkede dün 3 bin 309 ile en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Sokağa çıkma yasağının 26 Ocak'a kadar sürmesi planlanıyor.

Toplam 141 bin 533 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Malezya'da virüs nedeniyle 559 kişi vefat etti.

Sokağa Çıkma Yasağı, Malezya, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Malezya'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı yeniden yürürlüğe girdi - Son Dakika


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