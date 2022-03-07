Son dakika haberi | Malezya eski Başbakanı Necip'in denetim duruşması ertelendi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Malezya eski Başbakanı Necip'in denetim duruşması ertelendi

07.03.2022 07:15
Son dakika haberi | Malezya eski Başbakanı Necip'in denetim duruşması ertelendi

Son dakika haberi... Malezya eski Başbakanı Necip Rezak'ın Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna ilişkin bu hafta görülmesi planlanan denetim duruşmasının ertelendiği bildirildi.

Malezya eski Başbakanı Necip Rezak'ın Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna ilişkin bu hafta görülmesi planlanan denetim duruşmasının ertelendiği bildirildi.

Malaymail'in haberine göre, Malezya Yüksek Mahkemesine, Necip'in birinci avukatı Tan Sri Muhammed Şafi Abdullah'ın şu an ülkede olmadığı bilgisi verildi.

Necip'in diğer avukatlarından Rahmat Hazlan, yurt dışında bulunan avukat Şafi Abdullah'ın yarın İngiltere'den döneceğini ancak 5 günlük zorunlu karantina nedeniyle duruşmaya katılamayacağı için denetim duruşmasının bu hafta görülemeyeceğini aktardı.

Denetim duruşmasının hangi tarihe alınacağıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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Necip Rezak, Başbakan, Malezya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Malezya eski Başbakanı Necip'in denetim duruşması ertelendi - Son Dakika


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