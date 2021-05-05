Son dakika haberi! Malezya'nın Selangor eyaletinde Kovid-19 nedeniyle 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

Şimdiye kadar 420 bin 632 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı 1574'e ulaştı.

2 Mayıs'ta Malezya basınında çıkan haberlerde, başkent Kuala Lumpur ile Selangor, Penang, Johor ve Sarawak eyaletlerinde 2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı öne sürülmüştü.

İsmail, bölgeler arasında iş dışında seyahat yapılmasının yasak olduğunu belirterek, yasağın geçerli olduğu yerlerde vatandaşlara evde oturma çağrısında bulundu.

Bu bölgelerde geleneksel ramazan pazarlarının kurulmayacağını açıklayan Bakan İsmail, "Camilerde teravih namazı yasaklanacak, restoranların sadece paket servis vermesine müsaade edilecektir." dedi.

KUALA Malezya hükümeti, ramazanın başlangıcından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının yükselmesi nedeniyle, en fazla vakanın görüldüğü Selangor eyaletindeki 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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