Son dakika haberi! Malezya Temyiz Mahkemesi eski Başbakan Necip hakkındaki mahkumiyet kararını onadı - Son Dakika

Malezya Temyiz Mahkemesinin, eski Başbakan Necip Rezak'ın Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluna ilişkin davada aldığı mahkumiyeti onayladığı bildirildi.

Ülkenin en büyük yolsuzluğu olarak gösterilen davanın temyiz duruşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Temyiz Mahkemesi yargıcı Abdul Kerim Abdul Celil, yaptığı açıklamada, mahkeme heyetinin mahkumiyeti onadığını belirterek, "İtirazı reddediyoruz ve Yüksek Mahkeme'nin 7 suçlamanın tümüne ilişkin verdiği mahkumiyeti onaylıyoruz." dedi.

Eski Başbakan Necip, Temyiz Mahkemesinin cezasını onaylamasına rağmen kararı ülkenin en yüksek mahkemesi olan Federal Mahkemeye götürerek itiraz edebilir.

Öte yandan Temyiz Mahkemesi, savunma tarafının nihai temyize kadar mahkumiyetin ertelenmesi talebini kabul ederken, Necip o zamana kadar kefaletle dışarıda kalabilecek.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.