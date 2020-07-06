Son dakika haberi! Malezyalı kuruluşlardan hükümete mültecilerin haklarını koruma çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi! Malezyalı kuruluşlardan hükümete mültecilerin haklarını koruma çağrısı

Son dakika güncel haberi... KUALA Malezyalı sivil toplum kuruluşları, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışan çok sayıda Arakanlı mültecinin geri çevrilmesi üzerine hükümete, mültecilerin haklarını koruma çağrısı yaptı.

KUALA Malezyalı sivil toplum kuruluşları, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışan çok sayıda Arakanlı mültecinin geri çevrilmesi üzerine hükümete, mültecilerin haklarını koruma çağrısı yaptı.

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Aralarında Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) ve Asya Ulemalar Birliği Sekreterliğinden (SHURA) temsilcilerin bulunduğu bir grup, Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'daki Başbakanlık Binası önünde toplandı.

Burada kuruluş temsilcileri, altında 30 ayrı kuruluşun imzasını taşıyan ortak bildiriyi, Başbakan Muhyiddin Yasin'e iletilmek üzere Başbakanlık yetkililerine teslim etti.

Basına konuşan MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, bildiride Malezya'nın bir İslam ülkesi olarak mültecilere nasıl davranması gerektiği konusunda hükümete tavsiyede bulunulduğunu belirterek, "Ülkemize sığınmaya gelen mültecilere, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu üzere davranmalı ve sığınma sağlamalıyız. Bildiride yetkilileri, mültecilere karşı herhangi bir kötü muamelede bulunmama konusunda uyardık." dedi.

Malezya'nın 1951 Mülteci Sözleşmesi'ni imzalamamış olmasına rağmen Müslüman bir ülke olarak mültecilere yönelik sorumluluğu olduğunu kaydeden Mohd Azmi, "Baskı altında kalarak yurtlarını terk etmiş insanları korumak ve kollamak bizim sorumluluğumuzdur. Mültecilere yönelik bir eylem planı tasarlamak ve bu konuda uluslararası iş birliğini arttırmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Malezya'nın Arakanlı mültecileri geri çevirmesi

Malezya, 9 Haziran'da Langkawi adasına deniz yoluyla giriş yapan 269 Arakanlı sığınmacıyı gözaltına almıştı.

Bu olaydan üç gün sonra Malezya'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan yaklaşık 300 Arakanlı sığınmacı daha ülkeye girmek üzereyken geri çevrilmişti.

Mültecilerin geri çevrilmesi ve gözaltına alınması üzerine İnsan Hakları İzleme Örgütü, Malezya'yı Arakanlı mülteciler konusunda uyaran bir açıklama yapmıştı.

Mültecilerden ötürü Malezya'ya yönelik uluslararası tepkilerin ardından Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, ülkeye yasa dışı yollarla ulaşmaya çalışan Arakanlı mültecileri geri çevirmeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Malezya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:07 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! Malezyalı kuruluşlardan hükümete mültecilerin haklarını koruma çağrısı - Son Dakika Dünya
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