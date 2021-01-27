Son dakika haberi | Mali'de 100 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Mali'de Fransa ile ortak düzenlenen operasyonlarda 100 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Mali'de Fransa ile ortak düzenlenen operasyonlarda 100 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMa) internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, 2-20 Ocak'ta Barkhane güçleriyle Serma, Boulkessi, Foulssaret ve Doni bölgelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda 100 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, 20 teröristin yakalandığı ve teröristlere ait birçok materyale el konulduğu bilgisi paylaşıldı. Fransa'nın 2014'te başlattığı Barkhane Operasyonu'nda Nijer, Çad, Moritanya, Burkina Faso ve Mali'de toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

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