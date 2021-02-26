Son dakika haberi: Mali'de 8 asker öldürüldü - Son Dakika

Mali'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 8 asker öldü, 5 asker yaralandı.

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Mopti bölgesinde yer alan Bandiagara askeri üssüne, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi.

Olayda 8 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan ve 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi olan Mopti'de dün de Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden 4 kişi kaçırılmıştı.