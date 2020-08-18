Son dakika haberi! Mali'de askeri darbe girişimi iddiası - Son Dakika

Mali'de askeri darbe girişimi iddiası

Mali, (DHA)- Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki Kati garnizonundan silah sesleri geldiği ve yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddia edildi. Ülkede birkaç aydır Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı protestolar düzenleniyordu.

Mali'nin başkenti Bamako'ya 15 kilometre uzaklıktaki Kati garnizonundan silah seslerinin yükseldiği ve yüksek rütbeli askerlerin söz konusu garnizonda alıkonulduğu öne sürüldü. Yerel medya, Kati garnizonunda yaşanan hareketliliğin ve kimin kime ateş açtığının henüz bilinmediğini duyurdu. Bamako'da bulunan Norveç Büyükelçiliği'nin, vatandaşlarını olası bir askeri darbeye karşı uyardığı belirtildi. Norveç Büyükelçiliğinden yayınlanan bildiride, 'Elçiliğimiz, bir askeri ayaklanma konusunda uyarıldı. Mali Silahlı Kuvvetleri, şu anda Bamako'ya geliyor. Norveçliler dikkatli olmalı ve tercihen durum netleşene kadar evde kalmalıdır' ifadelerine yer verildiği bildirildi.