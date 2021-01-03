Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya , Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad 'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

3 askerin öldüğü bu saldırıyı ise El Kaide'nin Sahel'de faaliyet gösteren GSIM isimli kolu üstlenmişti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Meneka bölgesinde bir operasyonda yer alan askerlere bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Mutasyonlu koronavirüsün merkez üssü İngiltere'de bir günde 57 bin yeni vaka tespit edildi

Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar