Son dakika haberi: Mali'de yürütülen terör operasyonunda 3 Avrupa vatandaşı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Mali'de yürütülen terör operasyonunda 3 Avrupa vatandaşı yakalandı

13.04.2022 15:54
Son dakika haberi: Mali'de yürütülen terör operasyonunda 3 Avrupa vatandaşı yakalandı

Son dakika haberleri... Mali'de 3 Avrupa vatandaşı terör şüphesiyle gözaltına alındı.

Mali'de 3 Avrupa vatandaşı terör şüphesiyle gözaltına alındı.

Mali ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 10 Nisan'da başkent Bamako'nun 300 kilometre kuzeybatısındaki Diabaly kentinde yürütülen terörle mücadele operasyonunda 5 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Şüpheliler arasında 3 Avrupa vatandaşının olduğu kaydedilirken, bu kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Togo Cumhuriyeti, Bamako, Nisan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mali'de yürütülen terör operasyonunda 3 Avrupa vatandaşı yakalandı - Son Dakika


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