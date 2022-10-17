Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Mali'deki bombalı saldırıda iki barış gücü askeri öldü - Son Dakika

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