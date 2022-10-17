Son dakika haberi! Mali'deki bombalı saldırıda iki barış gücü askeri öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Mali'deki bombalı saldırıda iki barış gücü askeri öldü

17.10.2022 16:06
Son dakika haberi! Mali'deki bombalı saldırıda iki barış gücü askeri öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mali'deki bombalı saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne bağlı iki askerin öldüğü bildirildi.

Mali'deki bombalı saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne bağlı iki askerin öldüğü bildirildi.

BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'ndan (MINUSMA) yapılan yazılı açıklamada, barış gücü askerlerinin bulunduğu araca bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bombalı saldırı sonucu iki askerin hayatını kaybettiği, dördünün ise yaralandığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri açıklanmadı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda, terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mali'deki bombalı saldırıda iki barış gücü askeri öldü - Son Dakika

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