Son dakika haberi... Mali'deki terör saldırısında ölen askerlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika

Ülkenin iç kesimlerinde bulunan Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Saldırıyı, terör örgütü El Kaide'nin propaganda organı Tadayt'a göre örgüte bağlı bir grup üstlendi.

Saldırıda ölü sayısı daha önce 4 olarak açıklanmıştı.

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