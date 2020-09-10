Son dakika haberi... Malkara'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Denetimlere katılan Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, esnaf ve vatandaşlara maskeyi doğru kullanma, dezenfektan kullanımı, hijyen, sosyal mesafe kuralı ve alınan diğer tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 7 kişiye 900'er lira ceza uygulandı.

Denetimlere Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız da katıldı.