Son dakika haberi: Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza sonrası yaralanan yaşlı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu