Son dakika haber! MALTEPE'DE 6'NCI YAŞ GÜNÜNDE OĞUZHAN'A POLİSTEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - Son Dakika

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 6 yaşına giren Oğuzhan için sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Emniyet müdürü elbisesi giyen çocuk, konvoy eşliğinde geldiği polis merkezinde pasta kesti.

Maltepe'de, polisleri çok seven Oğuzhan Balaşirin'in 6'ıncı yaş gününde polis ekipleri kendisine sürpriz doğum günü partisi hazırladı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla yapılan organizasyonda, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy eşliğinde Balaşirin'in yaşadığı evin önüne geldi. Doğum gününü emniyet müdürü olarak geçirecek olan küçük Oğuzhan, makam aracına bindi ve sirenler eşliğinde polis merkezinin yolunu tuttu. Polis ekipleri, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gelen, emniyet müdürü elbisesi giyen çocuğu tekmil vererek karşıladı.

Oğuzhan, pastasının mumlarını üfledikten sonra sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Mesajında, koronavirüsün bir an önce bitmesini ve herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

GÜZEL BİR ANI OLDU BİZİM İÇİN

Oğuzhan Balaşirin'in babası Mete Balaşirin, Oğlumuz bir yaşından beri polislere ilgi duymakta, sürekli bir sempati duymakta. Biz de doğum gününde böyle bir şey düşündük. İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'a mail yoluyla ulaştık. Sağ olsun bizim ricamızı kırmadı. Maltepe emniyetiyle temasa geçerek oğlumuza güzel bir doğum günü sürprizi yaptı. Biz de mutlu olduk, o da sevindi. Güzel bir anı oldu bizim için dedi.

ÇARŞIYA HER GİTTİĞİMİZDE KARAKOLA MUTLAKA UĞRUYORUZ

Anne Ebru Balaşirin ise, Oğlum pandemi dönemindeki koşullardan yeterince sıkılan çocuklardan birisi. O yüzden o da artık pandeminin bitmesini ve normal hayatımıza dönmemizi çok istediği için böyle bir içerikte bulundu. Evde daha çok polis arabalarımızla oynuyoruz. Evde kardeşiyle birlikte polisçilik oynayarak geçiriyor zamanlarını. Polis olmayı çok seviyor ve karakola gitmeyi özellikle çok seviyoruz. Çarşıya her gittiğimizde karakola mutlaka uğruyoruz diye konuştu.