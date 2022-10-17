Son dakika haber... Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

17.10.2022 13:58

Son dakika haberler... Maltepe'de yaşlı annesine bakıcılık yapan kadını darbettikten sonra başına çekiçle vurup öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de yaşlı annesine bakıcılık yapan kadını darbettikten sonra başına çekiçle vurup öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Zümrüt Evler Mahallesi'ndeki bir sitede, 84 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B'yi (39), başına çekiçle vurarak öldürdüğü belirlenen Kamil Hakan K'yi (56) gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, Kamil Hakan K'nin, maktul ile önce tartıştığı, daha sonra yaşanan arbede sırasında ayakkabılık üzerinde duran çekici alarak Nursel B'nin yüzüne birçok kez vurduğu, olay sırasında maktulün 8 yaşındaki oğlunun da evde olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Kamil Hakan K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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