Yapılan araştırmada, Kamil Hakan K'nin, maktul ile önce tartıştığı, daha sonra yaşanan arbede sırasında ayakkabılık üzerinde duran çekici alarak Nursel B'nin yüzüne birçok kez vurduğu, olay sırasında maktulün 8 yaşındaki oğlunun da evde olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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