Son dakika: Maltepe'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Maltepe'de 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Başıbüyük Mahallesi Emek Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağılık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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