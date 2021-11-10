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Son dakika: Maltepe'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika: Maltepe'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

10.11.2021 14:23

Son dakika haber: Maltepe'de 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başıbüyük Mahallesi Emek Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağılık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika: Maltepe'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Maltepe'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Maltepe'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Maltepe'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Maltepe, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Maltepe'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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