Alınan bilgiye göre, Zümrüt Evler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda Kamil Hakan K. (56), 84 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. (39) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kaynak: AA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Maltepe'de bir kişi yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü - Son Dakika

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