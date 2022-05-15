Son dakika haberi! MALTEPE'DE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI İLE DARBEDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi! MALTEPE'DE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI İLE DARBEDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

15.05.2022 11:19

Son dakika haberler... MALTEPE'de yaşı küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile sokak ortasında darbedilen şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MALTEPE'de yaşı küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile sokak ortasında darbedilen şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maltepe Yalı Mahallesi'nde sokakta bir kişi darbedilmiş ve olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Yaşanan olayla ilgili çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın şüpheli kişinin iddiaya göre çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunmasından kaynaklı nedenle çıktığını belirleyerek harekete geçti. Polis kısa sürede şüpheli S.A.'nın kimliğini belirleyerek, Pendik'te yakaladı. Adliye'ye sevk edilen S.A., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi! MALTEPE'DE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI İLE DARBEDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi! MALTEPE'DE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI İLE DARBEDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi! MALTEPE'DE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI İLE DARBEDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi! MALTEPE'DE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI İLE DARBEDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! MALTEPE'DE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI İLE DARBEDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! MALTEPE'DE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI İLE DARBEDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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