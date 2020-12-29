Son dakika haberi... Maltepe'de dehşet; öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü-1

Son dakika haberi... MALTEPE'de Kemal D. isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.

MALTEPE'de Kemal D. isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözer'in özel bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenildi.



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