Son dakika haberi: MALTEPE'DE DEHŞET; ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADINI YAKARAK ÖLDÜRDÜ- 2 - Son Dakika

-Apartman sakinleri polisin binadan çıkardığı şüpheliye saldırdı.

-Dairede çıkan yangın nedeniyle diğer dairede bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

-Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/ MALTEPE'de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-----------------Olay yeri-Şüphelinin çıkarılması-Linç girişimi-Detaylar-Ölen kadının fotoğrafları