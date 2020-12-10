Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

10.12.2020 09:52
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2, System.String[]

Son dakika haberi: MALTEPE'DE İRANLI KADININ ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERADAHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAMaltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

MALTEPE'DE İRANLI KADININ ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Araç altına aldığı kadınla akaryakıt istasyonuna çarparak dururken metrelerce sürüklenen İran uyruklu Batoul Khanaki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Cadde üzerinde ilerlediği sırada sürücüsü Kezban T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen İran uyruklu Batoul Khanaki'ye çarpan cip, onu altına alarak yaklaşık 4 metre sürükledi. Cip, akaryakıt istasyonuna çarparak durabildi. Çevrede bulunan vatandaşlar kaza yapan aracın yanına koştu. Vatandaşların cip kaldırarak çıkardığı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri ardından yaralı kadını ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Batoul Khanaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Kezban T.(59) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cipin bir ada yoldan çıktığı kaldırımda yürüyen iki kişiden birine çarparak altına aldığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Diğer kadının ardından koşarak feryat ettiği görüntülere yansırken vatandaşlar da cipi kaldırarak çıkardığı yaralı kadını sağlık ekipleri ambulansa alıyor.

Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

İstanbul, Maltepe, İran, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
10:38
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu         
09:55
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı         
09:06
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı         
02:49
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 10:57:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei