Son dakika haberi! Maltepe'de kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Maltepe'de kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu

09.05.2022 22:42
Son dakika haberi! Maltepe'de kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu

Son dakika haberler: Maltepe'de polis ekiplerince bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda toplam 2 ton 748 litre sahte alkol ve 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Maltepe'de polis ekiplerince bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda toplam 2 ton 748 litre sahte alkol ve 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de daha önce belirlenmiş bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda vestiyer içerisinde geçilen gizli bölüme mutfak, salon ve işyerine depolanmış kaçak sigara, sahte alkol, kaçak puro ve TAPDK bandrollü ele geçirildi. Operasyonda yaklaşık piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 ton 748 litre olmak üzere 4 bin 322 şişe sahte alkol, 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 45 bin adet içi doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 2 bin 100 adet puro, 5 bin adet sahte TAPDK bandrollü, 50 adet boş şişe, 70 adet bilyeli kapak ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el koyan polis ekipleri şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Maltepe'de kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu
Son dakika haberi! Maltepe'de kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu
Son dakika haberi! Maltepe'de kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu
Son dakika haberi! Maltepe'de kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu
Son dakika haberi! Maltepe'de kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu
Son dakika haberi! Maltepe'de kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu

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Maltepe, Sigara, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Maltepe'de kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu - Son Dakika


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