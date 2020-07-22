Son dakika haberi! Maltepe'de kombi hırsızı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Maltepe'de kombi hırsızı kamerada

Gelen son dakika haberine göre Maltepe'de bir evden çaldığı kombiyi kağıt toplama aracına koyarak götüren şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Maltepe'de bir evden çaldığı kombiyi kağıt toplama aracına koyarak götüren şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın kombiyi götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Maltepe Bağlarbaşı Mahallesinde R.A. (25) isimli şahsın ikametinden 1 adet kombi çalınması üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Olgun Ö. (22) isimli şüpheli şahıs polis tarafından 10 Temmuz günü Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerinde yakalandı. Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Şahsın çaldığı kombiyi kağıt toplama aracına koyarak götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kombiyi çalan şahıs kağıt toplama aracıyla yolda ilerliyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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