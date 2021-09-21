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Son dakika haberi: MALTEPE'DE KÖPEĞİ EZEREK ÖLDÜREN DOÇ. DR. OCAKLI BERAAT ETTİ - Son Dakika

Son dakika haberi: MALTEPE'DE KÖPEĞİ EZEREK ÖLDÜREN DOÇ. DR. OCAKLI BERAAT ETTİ

21.09.2021 17:04
Son dakika haberi: MALTEPE'DE KÖPEĞİ EZEREK ÖLDÜREN DOÇ. DR. OCAKLI BERAAT ETTİ, System.String[]

Son dakika haberler... MALTEPE'de geçen yıl otomobiliyle üzerinden geçtiği "Max" isimli köpeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın beraatine karar verildi.

MALTEPE'de geçen yıl otomobiliyle üzerinden geçtiği "Max" isimli köpeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın beraatine karar verildi. Mahkeme beraatin gerekçesi olarak sanığın kasten hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini gösterdi.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Birsen Ocaklı ve avukatı Nafiye Ceylan katıldı. Duruşmada müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler yer alırken, müşteki avukatları Yasemin Babayiğit, Mehtap Aykaç, Şerare Erfan ve Umut Yıldız da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Birsen Ocaklı'nın beraatine karar verilmesini talep etti.

"BİZ SANIĞIN EN AZINDAN BU DÜNYADA CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Avukat Yasemin Babayiğit de mütalaaya katılmadığını belirterek, "Bilirkişi raporunda kamera görüntüleri incelenmiştir. Sanığın aracına binmeden 15 dakika oyalandığı görülmüştür. 30-40 cm yükselen bir araçtan, yaklaşık 50 kilogram bir köpeğin ezilmesinden bahsediyoruz. Sanığın hayvanın sahipsiz oluşuna yönelik savunması da pişman olmadığını gösterir. Biz sanığın en azından bu dünyada, mahkemede cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde savunma yaptı.

"VİCDANİ BİR KÖRLÜĞÜ VE SAĞIRLIĞI VARDIR"İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Şerare Erfan da mütalaaya katılmadığını kaydederek "Bir insana araba çarptığında insan doğası gereği çığlık atamaz, şoka girer. Kedi veya köpek ise böyle bir olayda yüksek sesle feryat eder. Bu kocaman köpeği görmemesinin imkanı yok. Sanık köpeğin üzerinden geçtikten sonra da bir şey duymadığını savunmuştur, bu savunması dikkate alındığında sanık trafik için tehlike arz etmektedir. Bu hali ile de trafiğe çıkmaması gerekmektedir, sanığın 50 kg ağırlığındaki aracıyla geçtikten sonra 'Durumu fark etmedim' demesi kabul edilebilir değildir. Vicdani bir körlüğü ve sağırlığı vardır. Her iki durumda da sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mütalaaya karşı söz alan diğer müşteki avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve sanık Ocaklı'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

"40 YILLIK BİR HEKİM OLARAK BİR CANLININ CANINI İSTEYEREK ALMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"Mütalaaya karşı söz verilen tutuksuz sanık Birsen Ocaklı, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "30-40 yıllık bir hekim olarak bir canlının canını isteyerek almam söz konusu değildir. Bile isteye bir canlıya zarar vermemim düşünülmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Ben her gün canlılarla uğraşan biriyim, fark etsem neden yardım etmeyeyim. Suçlamayı kabul etmiyorum, köpeğin ölümüne sebebiyet verdiğim için üzgün olduğumu daha önce belirtmiştim" dedi. Sanık avukatı Ceylan, mütalaaya katıldıklarını ve müvekkilinin beraat etmesini istedi.

BERAAT ETTİDavayı karara bağlayan mahkeme, sanık Birsen Ocaklı'nın işlediği iddia edilen "Mala zarar verme" suçunun kasıt ile işlenebilir suçlardan olduğunu, bu suçun taksir ya da bilinçli taksirle işlenebilen suçlardan olmadığını kararında belirtti. Sanığın savunmasında yoğun çalıştığını ve yorgun olarak iş yerinden çıktığını söyleyerek köpeğin üzerinden geçtiğini fark etmediği şeklinde savunma yaptığı mahkeme kararında hatırlatıldı. Ocaklı'nın aracının önünden çekilmiş kamera görüntüleri olmadığından sanığın hangi yönden hakaret ettiği ve önünde yatar vaziyette bulunan köpeği fark edip bilerek çarpıp çarpmadığı konusunda bir delile ulaşmanın mümkün olmadığı vurgulandı. Mahkeme sanığın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu köpeğe çarptığının kabulünün gerektiğine kanaat getirerek söz konusu olayda sanığın kasten hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğinden sanık Ocaklı'nın beraatine karar verdi.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURACAKLARMüşteki avukatlarının karara itiraz ederek dosyayı bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağı öğrenildi.

İDDİANAMEİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Birsen Ocaklı'nın, müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in 14 Mayıs 2020 tarihinde Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'na bıraktığı 5 yaşındaki kangal cinsi köpeği aracı ile ezerek ölümüne neden olduğu belirtiliyordu. Video görüntülerinde şüpheli Ocaklı'ya ait aracın yol üzerinde uyuyan köpeğin üzerinden sert bir şekilde geçtiği belirtilen iddianamede, bu olayda yaralanan köpeğin daha sonra öldüğü kaydediliyordu. İddianamede, Ocaklı'nın, "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

Görüntü dökümü-------------------------------Arşiv


- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MALTEPE'DE KÖPEĞİ EZEREK ÖLDÜREN DOÇ. DR. OCAKLI BERAAT ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MALTEPE'DE KÖPEĞİ EZEREK ÖLDÜREN DOÇ. DR. OCAKLI BERAAT ETTİ - Son Dakika
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