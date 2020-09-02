Son dakika haberi: Maltepe'de maskeli 300 bin liralık kuruyemiş hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Maltepe'de maskeli 300 bin liralık kuruyemiş hırsızlığı kamerada

Maskeli kuruyemiş hırsızlığı kameralara yansıdı

İSTANBUL - Maltepe'de bir dükkana giren hırsızlar 300 bin liralık kuruyemişi çalarak kayıplara karıştı. 300 bin liralık kuruyemiş hırsızlığı kameralara yansıdı.

Olay Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan bir dükkanda geçtiğimiz gün 07. 00 sıralarında meydana geldi. Hırsızlar dükkanda 2 ton civarında bulunan ve değerinin 300 bin lira olduğu öğrenilen vakumlanmış kuruyemişleri çalarak kayıplara karıştı. Kuruyemiş hırsızlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah dükkanını açmaya gelen mal sahibi Dede Kalkan kapı kilidinin kırılması sonucu, içeride bulunan 2 ton kuruyemişin çalınmasını fark edince gördüğü manzara karşısında şaşkına uğradı. Dede Kalkan polis ekiplerine arayarak ihbarda bulundu. Polislerin kamera kayıtlarından başlattığı inceleme sonrası, hırsızların panelvan tipi araç ile dükkana geldiği görülüyor. Sevkiyat kısmında bulunan güvenlik kameralarını sopa yardımı ile tavana kaldırdıktan sonra maskeli hırsızlar 300 bin liralık kuruyemişi alarak kayıplara karıştı.

Gördüğü manzara karşısında şoka uğradı

Dükkan sahibi Dede Kalkan, "Sabah 8 sıralarında iş yerine geldiğimde iş yerinin arka kapısının zorlanmış, kırılmış olduğunu gördüm. İçerideki tüm fıstık içi ürünümüz ve kavrulmuş Antep fıstığı ürünlerimiz çalınmış. Hemen polisi aradım. Hırsızlar araçlarını yanaştırmışlar otuz dakika boyunca gündüz gözü burada malımızı almışlar. Başımıza hırsızlık olayının geleceğini tahmin etmedik burada ortalama bizim iki tona yakın malımızı çalmışlar ortalama piyasa değeri bu malların üç yüz bin lira kadar" dedi.

Görgü tanıklarının da vermiş olduğu ifade ile beraber olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Maltepe'deki kuruyemiş hırsızlığı dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlar sabah saatlerinde panelvan minibüsleri ile dükkana geliyorlar. Maskeli hırsızlardan bir tanesi elindeki sopa ile güvenlik kamerasını havaya kaldırıyor. Daha sonra hırsızlar kapı kilidini kırmak suretiyle dükkan içine giriyor. Burada bulunan kuruyemiş kolilerini alarak minibüse yüklüyorlar. Kuruyemişleri alan hırsızlar araçlarına binerek kayıplara karışıyor.