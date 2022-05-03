Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

03.05.2022 02:37

Maltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Maltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi ile Eski Üsküdar Caddesi'nin birleştiği kavşakta sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 35 JF 464 plakalı otomobil ile 34 BCM 529 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 35 JF 464 plakalı otomobilde bulunan kadın yolcu yaralandı. Yaralı kadın yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kaza yapan araçtakiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavganın büyümesi engellenirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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