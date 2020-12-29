Son dakika haberi | Maltepe'de öğretim görevlisi kadın öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Maltepe'de öğretim görevlisi kadın öldürüldü

29.12.2020 22:19
Son dakika haberi | Maltepe'de öğretim görevlisi kadın öldürüldü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde öldürülmüş halde bulundu.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde öldürülmüş halde bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda bir kadının rehin alınarak evde yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dairedeki Aylin Sözer'in (48) öldüğü belirlendi.

Evde bulunan Kemal A. (32) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınırken polis ekiplerine direnen Kemal A'ya çevredekiler de tepki gösterdi. Bir vatandaşın vurmaya çalıştığı şüpheli, polisin müdahalesiyle araca bindirilerek emniyete götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Sözer'in boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedinin yakılmaya çalışıldığı, alevlerin de eve sirayet ettiği belirtildi.

Aylin Sözer'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı öğrenerek apartmanın önüne gelen Sözer'in yakınları gözyaşı döktü.

Kaymakamlık açıklaması

Maltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Maltepe ilçesinde meydana gelen kasten öldürme konusuyla ilgili yapılan ilk belirlemelere göre, sabah 08.00 civarı Kemal A'nın Aylin Sözer'in evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde şüphelinin Sözer'i öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli şahıs Kemal A, gözaltına alınmış olup olayla ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır. Tahkikat işlemleri, Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir."

Üniversiteden açıklama

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarına yer verildi.

Türkiye'de ve ABD'de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 yılından bu yana üniversitelerinde görev yapmakta olan Sözer'in gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever ve "İyilik Meleği" karakteriyle tüm İAÜ ailesinin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu." bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60'ı kadın olan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir. İAÜ ailesinin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "takipçisiyiz" açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir insanı öldürmek, tüm insanlığı öldürmektir. Akademisyen Aylin Sözer'in katledilmesine çok üzüldüm. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnanıyorum ki bu cinayetin zanlısı, adaletimizden hak ettiği en ağır cezayı alacaktır. Takipçisiyiz."

İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Maltepe, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Maltepe'de öğretim görevlisi kadın öldürüldü - Son Dakika


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