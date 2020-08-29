Maltepe Başıbüyük Gölet üzeri ormanlık alanda çıkan yangının faili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, yangın bölgesinde motosikletiyle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'kasten orman yakma' suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yangının çıktığı noktaya çok yakın bir yerde motosikletiyle birlikte yakalanan Serkan U. (41) isimli zanlının motosikletinde yapılan aramalarda iki adet zincir yağlayıcı, bir adet yanıcı özellikli yağ, bir adet yanıcı özellikli balata temizleyici sprey kutuları ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgulamasında farklı konulardan 19 adet suç kaydının bulunduğu ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Yakalanan Serkan U. "kasten orman yakma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(Hanifi Bayar - Deniz Özkök/İHA)