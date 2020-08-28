Son dakika haberi: Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürme helikopterinden böyle görüntülendi - Son Dakika

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürme helikopterinden böyle görüntülendi

İSTANBUL - Maltepe Başıbüyük'te bulunan ormanlık alanda çıkan söndürme helikopterinden görüntülendi. Görüntülerde yerleşim yerlerine yakın bulunan alandan alevlerin ve yoğun dumanların yükseldiği yer alıyor.

Maltepe ilçesi Başıbüyük mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, gökyüzünü yoğun dumanlar kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan helikopterle ve karadan itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. 2 Helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürmek için Balıkesir'den ve İzmir'den yangın söndürme uçağının havalandığı öğrenildi.

Yangının Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üst kısmına sıçradığı, hastanenin çamlık kısmının alev aldığı ve alevlerin itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Blok'ta tedavi altında bulunan hastalar tahliye edildi.

Öte yandan, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın söndürme helikopterinden görüntülendi. Görüntülerde, alevlerin ve yoğun dumanların yükseldiği yer alıyor.