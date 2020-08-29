Maltepe'de dün yanan Süreyyapaşa ormanlık alanının bugün de 4 farklı yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Başıbüyük Mahallesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 farklı yerde başlayan yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının, öbeklenen ağaç dallarının tutuşturulmasıyla başladığı, itfaiye araçlarının geçişini engellemek için de yola eski araç lastikleri dizildiği tespit edildi.

Polis ekipleri, dün de yanan ormanı kundakladıkları öne sürülen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.