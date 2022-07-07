MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
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MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN

07.07.2022 13:27

MALTEPE'de otomobil tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MALTEPE'de otomobil tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tamirhanede hasar oluştu.

Cevizli Mahallesi Fil yokuşu Sokakta bulunan otomobil tamirhanesinde saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil tamirhanesinde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tamirhanede hasar oluştu. Öte yandan yangın nedeniyle iş yerinde çalışanlardan bazılarının ağladığı görüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yangını gören Eyüp Aksen Bir anda dumanlar yükseldi. Tamirhanenin alt katında yangın çıktığını söylediler. Çalışanlar telaşla dışarıya çıkıyorlardı. Beş dakika içerisinde her taraf tozla duman oldu. İnsanlar kendilerini dışarıya zor attı. Büyük ihtimalle de boya katında yangın çıktı. Daha sonra baya duman kapladı dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN - Son Dakika

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