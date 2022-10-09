Kaza, İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi İpek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş marka 34 SNU 42 plakalı ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek Kayışdağı Deresi'ne uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobilde bulunan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinden Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Dereye düşen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Maltepe'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

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