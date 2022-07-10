Kaza, saat 08: 15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul 'da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Meteoroloji saat verdi! İstanbul ile Ankara dahil 21 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Maltepe, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI - Son Dakika

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