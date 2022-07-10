Son dakika haberi: MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi: MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

10.07.2022 09:25
Son dakika haberi: MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

Edinilen son dakika gelişmesine göre MALTEPE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

MALTEPE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08: 15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada  yaralanan 2 kişi ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Maltepe, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI - Son Dakika
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