Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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