Maltepe'deki televizyon hırsızları kamerada - Son Dakika

Maltepe'deki televizyon hırsızları kamerada
26.03.2021 11:11
MALTEPE'de geçen hafta bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
MALTEPE'de geçen hafta bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızların eve girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Olay geçen hafta Maltepe'de yaşandı. Bir adrese giren hırsızların evden televizyon çaldığı ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobil Park Ekipleri çevrede bulunan MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda eve giren şüphelinin Sinan K., ona yardım eden kişilerin ise Murat S., İsmail M. ve Ali A. olduğu tespit edildi. Şüpheliler kısa sürede gözaltına alınarak Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu öğrenilen şüpheliler bugün sağlık kontrolünün ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi. Bir şüphelinin televizyonu kucaklayarak götürmesi ve diğer şüpheliler ile birlikte kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- İstanbul
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