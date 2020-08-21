Son dakika haberi: Maltepe polislerden trafikte denetim - Son Dakika

Maltepe polislerden trafikte denetim

İSTANBUL - Maltepe'de trafik ve yunus polisleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Maltepe'de Gülsuyu Köprüsü üzerinde polisler denetim gerçekleştirdi. İddiaya göre ruhsat ve belgeleri eksik olan minibüs şoförüne 1328 TL, ayrıca fazla yolcu taşıdığından dolayı 104 TL ceza verildi. Minibüsteki yolculara paraları iade edilirken, minibüs çekici ile çekildi.

Minibüs şoförü Metin Tural, "Pandemi dönemindeyiz çalışsak bir türlü çalışmazsak bir türlü. Çalışıyoruz ceza yiyoruz çalışmazsak aç kalıyoruz böyle bir şey olabilir mi. Ama sigortam yapılacak yani bugün, bugünden itibaren yapılacaktı. Daha bugün başladık ama bugün başladığım için bugün başlatıyorlardı. Ayakta bir tane yolcum vardı, o da normal yani. Durmazsan bir türlü dursan bir türlü."dedi.

Yolculardan Kenan Tanselen, "İndiriyorlar yolda aşağı milleti. Çevirme var diyerek indiriyorlar. Birbirlerini telefonla arıyorlar. O ona haber veriyor, o ona haber veriyor. Herkes belli bir noktaya geldiği zaman millet aşağı indiriyorlar" dedi.