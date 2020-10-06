Son dakika haberleri: Mamak Belediye Başkanı Köse, Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yapımı süren Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inceleme yaptı.

Hastaneyi gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi alan Köse, tamamlandığında hastanenin tam donanımlı sistemi ile modern tıpın ve teknolojinin uygulanacağı bir sağlık merkezi olacağını söyledi.

Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ülkenin sağlık sistemine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Köse, "İnce işçilik tamamlandı. Elektrik ve su tesisatları tamamlanıyor. Peyzaj çalışmaları da tamamlandıktan sonra inşallah hastanemizin ışıkları yanacak. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız başta olmak üzere hastanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize böyle devasa hizmeti sunmamızı nasip eden Allah'a şükrediyoruz." dedi.

Köse, Mamak'ın temeli atılan yatırımlarla adeta şantiye sahasına dönüştüğüne işaret ederek, "Kalıcı ve önemli yatırımlar yaparak da farkımızı ortaya koyuyoruz. Mamak Belediyesi olarak kalıcı eserler bırakarak, halkımızın sorunlarına kalıcı çözümler üretecek projelerle vatandaşlarımızın huzuruna çıkıyoruz. Temelini attığımız, açılışını yaptığımız tesislerimiz gibi inşallah önümüzdeki süreçte de yeni temellerini atacak olduğumuz önemli, güzel projelerle, vizyon projelerle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.