Son dakika haberi... Manavgat'ta bayram öncesi 'narkotik' uygulaması: 10 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Manavgat'ta bayram öncesi 'narkotik' uygulaması: 10 gözaltı

26.04.2022 11:18
Son dakika haberi... Manavgat'ta bayram öncesi 'narkotik' uygulaması: 10 gözaltı

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet ekiplerinin yaptığı narkotik uygulamasında 10 şüpheli şahıs yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet ekiplerinin yaptığı narkotik uygulamasında 10 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslarından üzerinde uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçirildi.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde bulunan metruk binalar, risk oranı yüksek cadde ve sokaklar ile park-bahçe ve okul çevrelerinde yapılan narkotik uygulamasında; toplamda 10 şahıs üzerinden 3,50 gram metamfetamin maddesi, 4,43 gram esrar maddesi, 9 adet lyrca uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerekli adli işlemler yapıldı. - ANTALYA

Son dakika haberi... Manavgat'ta bayram öncesi 'narkotik' uygulaması: 10 gözaltı
Son dakika haberi... Manavgat'ta bayram öncesi 'narkotik' uygulaması: 10 gözaltı

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Uyuşturucu, Manavgat, Narkotik, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Manavgat'ta bayram öncesi 'narkotik' uygulaması: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Manavgat'ta bayram öncesi 'narkotik' uygulaması: 10 gözaltı - Son Dakika
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