ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yerleşik yabancılarla birlikte birçok insanın yaşadığı sitelerin yakınında fidanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ilıca Mahallesi'nde saat 09: 30 sıralarında yangın çıktı. Önceden sera olan ve şu anda fidanlık olarak kullanılan alanda çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dönüm alanın etkilendiği yangında çok sayıda tropikal bitki fidesi zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın çıkan bölgenin hemen yanında bulunan sitelerde yaşayan yerli ve yabancılar, evlerinde sürekli tedirgin durumda olduklarını belirtti. Gazetecilere açıklama yapan site sakinlerinden biri, "Sürekli yol kenarında şişeler, temizlenmeyen atıklar, olduğu için maalesef insanımızda duyarsız, muhtemelen ondan oldu. Sitenin diğer tarafında da var. Havalar sıcak, ne yazık ki bu sene bu kadar, özensizlik ve bakımsızlık var. Yangın olan yer fidanlık. Daha önceden seraydı. Sonradan boşaltıldı. Burası bu şekilde kaldı. İçeride bulunan plastik saksıların kalmasından dolayı duman yoğun çıkıyor" dedi. Sitede yaşayanların yangın başlayınca büyük panik yaşadığı belirtildi.

Alman uyruklu olan ve yangın olan hemen yanındaki Madımak Sitesi'nde yaşayan bir kişi yangını ve itfaiye araçlarının gelmesini cep telefonuyla kameraya çekti.