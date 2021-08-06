Son dakika haberi: Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (4) - Son Dakika

YANAN ALANA FİDAN DİKİP, ÜSTÜNE TÜRK BAYRAĞI VE ŞİİR BIRAKTI

Manavgat'taki yangında küle dönen ormana bir kişi çam fidanı dikerek üzerine de Türk bayrağı ve 'Orman Candır' isimli bir şiir bıraktı. Şiirin sonuna ise 'Her kimseniz siz Türk milleti ile başa çıkamazsınız' yazılı not bırakıldı.

Manavgat'ta 28 Temmuz günü 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının bir bölümü kontrol altına alınırken, bir bölümü ise 9 gündür yanıyor. Yangının en çok zarar verdiği noktalardan birisi de iki orman işçisinin hayatını kaybettiği Gebece Mahallesi yolu üzerindeki ormanlar oldu. Buradaki ağaçlar küle döndü. Yol üzerindeki ormana kim olduğu bilinmeyen bir kişi 1 çam fidanı dikti. Fidanı ayakta tutmak için yanına dikilen tahta çubuğa ise Türk bayrağı ve 'Orman Candır' isimli bir şiirin yazılı olduğu kağıt asıldı. Şiirin altında ise 'Her kimseniz siz Türk milleti ile başa çıkamazsınız' yazdığı görüldü.Asılan şiirde şunlar yazıyor:

"Ormandan bir dal kesenin başını keserimDiye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.Orman yakan kimseyi acımadan asarımDiye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.Orman dünyada yabani hayvanların eviOrmanı korumak bizlerin asli göreviDiye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.Tellal ile meydanda söyletiyorum duyunÇıkarmış olduğum yasaya mutlaka uyunAğacı sevmeliyiz ormanları koruyunDiye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.Orman olan yerde yağışlarla olur bollukOrmansız vatan memlekette olan kellikOrmanlar Allah'ın bize verdiği güzellikDiye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.Yusuf ağaca zarar vereni bulmalısınOrmanı kesenin üstesinden gelmelisinOrmansız yurt yurt değildir bunu bilmelisinDiye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han."

Semih ERSÖZLER/MANAVGAT (Antalya),