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Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3) - Son Dakika

Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)

01.08.2021 12:37
Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3), System.String[]

Son dakika gündem haberine göre VATANDAŞLARDAN BÜYÜK DESTEKManavgat'ta 5 gündür farklı noktalardaki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK DESTEK

Manavgat'ta  5 gündür farklı noktalardaki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sert esen rüzgarın etkisiyle yangınlar birçok alanda etkisini sürdürürken, itfaiye ve orman genel müdürlüğüne bağlı ekipler de zorluk yaşıyor. Çardak Beydiğin Mahallesi'nde yer alan Çöplük Yolu Göğü mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale eden itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin yardımına, mahalle sakinleri koştu. Eline tırmık, kürek, ağaç motoru alan mahalle sakinleri, yangının söndürülmesine destek verdi. Bazı mahalle sakinleri, orman ekiplerinin su hortumlarını taşırken, bazıları ise ellerine aldıkları ağaç motoruyla yol açmak için yanan ağaçları kesti. Mahalleli, rüzgarın etkisiyle başka alanlara sıçrayan yangını söndürmek için ellerinde bulunan kazma kürek, ağaç motoru ve tırmıkla ilk müdahaleyi yaptı.

'SONUNA KADAR BURADAYIZ'5 gündür orman yangınını söndürmek için ekiplere destek verdiğini ifade eden Ali Poyraz, "Koşturmacadayız, çok perişan haldeyiz. Elimizden geldiği kadar ekiplere yardım ediyoruz. İşimizi gücümüzü bıraktık, burada ekiplerle beraber yangını söndürmeye çalışıyoruz. Sonuna kadar buradayız. 2008 yılında da çıkan yangını söndürdük, Allah'ın izniyle bu yangını da söndüreceğiz" diye konuştu.'ALANI BİLMEYENLERE YARDIM EDİYORUM'5 gündür yangında sahada olduğunu ifade eden mahalleli Ömer Karadaş, "Burada ekiplere yardım ediyoruz. Ekipler de alan dağlık olduğu için sağa sola koşturmak zorunda kalıyor. Devlet her imkanı ile burada ama halk da destek veriyor. Burada alanı bilmeyen orman ekiplerine ve itfaiye ekiplerine yardım ediyoruz. Yangınları beraber söndürüyoruz" diye konuştu.'BALIKESİR'DEN DÜKKANLARI KAPATIP GELDİK' Bandırma'dan Manavgat'taki orman yangınları için bölgeye kazma, kürek ve benzeri aletler getirdiklerini belirten Mehmet Ali Örnek de  "6 araçla 12-13 saat yol geldik. Kazma, kürek, battaniye, yastık ve yiyecek ürünler getirdik. 6 arkadaş olarak yola çıktık, hepimiz esnafız. Dükkanlarımızı kapatıp buraya destek vermeye geldik" diye konuştu.'BURALAR BİR YANARSA, BİZ BİN SÖNDÜRÜRÜZ'Orman yangınından dolayı Balıkesir'den Manavgat'a yardım etmek için gönüllü geldiğini söyleyen İbrahim Tombul, "Biz kardeşlerimize yalnız olmadıklarını göstermek için geldik. Buralar bir yanarsa biz bin, söndürebileceğimizi gösterelim diye geldik. Buraya her yerden destek gelmiş. Biz 2 gündür buradayız ve Balıkesir'den geldik. Yanımızda getirdiğimiz gıda ürünlerini dağıtalım dedik ama buraya o kadar çok destek gelmiş ki elimizdeki ürünlerin ancak 3'te birini dağıtabildik" dedi.ALANYA'DA YANGINLAR KONTROL ALTINDA Alanya'nın Güzelbağ, Yeniköy, Bayır, Takanlar ve Susuz mahallelerinde etkili olan orman yangınlarına gece boyu müdahale sürdü. Yoğun çalışmalar sonrası yangınlar kontrol altına alınarak, söndürme çalışmalarına geçildi. Bölgede alevlerin yer yer yeniden yükseldiği, bunlara da ekiplerin hızla müdahale ederek, kontrol altına aldığı öğrenildi. Bölgede çok sayıda yerleşim yeri, tarım ve orman arazisi yanarak kullanılamaz hale gelirken, hasarın boyutunun henüz netleştirilemediği belirtildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yangınların ilk başladığı andan itibaren bölgeye giderek, çalışmaları takip etti.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),


Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)

Balıkesir, Manavgat, İtfaiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3) - Son Dakika


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